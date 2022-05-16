Барнаул, , 07:41 — REGNUM В Барнауле в летний период будут работать семь загородных оздоровительных и 82 лагеря с дневным пребыванием, сообщает 15 мая пресс-центр городской мэрии. Отмечается также, что в лагерях с дневным пребыванием отдохнут более 20 тыс. детей, а в семи муниципальных загородных оздоровительных лагерях будет организован отдых для 3600 детей.

Летний отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Продолжительность смены в лагерях с дневным пребыванием составляет 21 день, в загородных оздоровительных лагерях — 14 дней. По словам председателя комитета по образованию города Андрея Муля, на оздоровление детей предусмотрено более 116 млн. рублей, из них более 83 млн. руб. за счет краевых средств, более 33 млн. рублей за счет средств бюджета города. Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря составляет 24,5 тыс. рублей.

С 20 мая по 10 июня пройдет комиссионная приемка пришкольных и загородных оздоровительных лагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в детском кешбэке участвовали 45 загородных оздоровительных организаций Алтайского края. Программой воспользовались более восьми тысяч семей.

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