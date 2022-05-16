Вашингтон, 17 мая, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Проект о выделении Киеву помощи на общую сумму $40 млрд согласился поставить на окончательное рассмотрение Сенат США. Об этом 16 мая свидетельствуют результаты голосования.

George Carter Доллары

Согласно результатам голосования, большинство сенаторов выступили за дальнейшее движение проекта. Основное голосование о помощи Украине может состояться 18 мая. При этом в администрации президента США Джозефа Байдена предупредили сенаторов, что последнего выделенного транша может хватить для поставок только до 19 мая.

Напомним, палата представителей ранее одобрила запрос президента США Байдена на пакет помощи Украине на общую сумму $40 млрд. Но сенатор от республиканцев Рэнд Пол заблокировал законопроект, внеся предложение включить в него поправки об ужесточении надзора за расходом выделенных средств.

По итогам заседания 16 мая сенаторы проголосовали за дальнейшее продвижение законопроекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмен от американского штата Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин возмутилась предложением направить в помощь Украине $40 млрд. Она считает, что нужно заниматься внутренними проблемами США.