Анадырь, , 01:29 — REGNUM На Чукотке производителям мясной и молочной продукции увеличили финансовую поддержку на возмещение части затрат по доставке сырья для производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Колбаса (сс) CWitte

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На эти цели в бюджете предусмотрено 20,9 млн рублей — это на 12,3 млн больше, чем годом ранее. Увеличение составило почти 70%.

Субсидия имеет заявительный характер и предоставляется в размере не более 80% от суммы транспортных затрат предприятия.

Поддержкой уже воспользовались пять производителей на общую сумму порядка 8 млн рублей.

Деньги использованы на доставку мяса, сухого молока, сливочного масла и пищевых добавок. За первый квартал предприятия продали 354,1 тонны мясной и молочной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в деревне Кольчугино городского округа Солнечногорск началось строительство предприятия по производству мясной продукции.