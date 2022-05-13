Москва, , 11:00 — REGNUM В Московской области в деревне Кольчугино городского округа Солнечногорск началось строительство производства мясной продукции, сообщили 13 мая в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.

Мясо Pixabay.com

На новом производстве планируется выпускать около 80 тонн мясной продукции. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. Строительство планируется завершить в через год.

Отмечается, что новое мясное производство в Подмосковье призвано поддержать бизнес в рамках антикризисных мер и быстрее запустить выпуск импортозамещающей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области благодаря реализации проектов по импортозамещению планируется создать более 7,1 тыс. новых рабочих мест

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