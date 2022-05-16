Яунде, 17 мая, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Двух боевиков террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает пресс-служба камерунских вооруженных сил.

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Сообщается, что террористы пытались ограбить грузовик с товарами, который сломался на дороге между Колофатой и Амчиде. Патрулировавшие район силовики заметили террористов и открыли по ним огонь. В результате боя были ликвидированы двое террористов.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в то же время, когда военные отражали атаку террористов на границе. В связи с участившимися нападениями боевиков армия Камеруна усилила свою группировку в Крайнесеверном регионе для обеспечения безопасности мирных жителей.