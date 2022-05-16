Вашингтон, 17 мая, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Размер вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта по сравнению с февралем сократился до $2,003 млрд, 16 мая сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Этот показатель уменьшился на $1,75 млрд. Отмечается, что объем вложений в долгосрочные облигации США не изменился — $2 млн, а в краткосрочные снизился с $3,751 до $2,001 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда США объявило, что уровень безработицы в стране по итогам апреля составил 3,6%, что соответствует показателю марта. При этом за месяц американские компании создали 428 тысяч новых рабочих мест.