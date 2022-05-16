Ньюкасл, Великобритания, 17 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, лондонский «Арсенал» в матче предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Ньюкасла». Матч, проходивший в Ньюкасле на стадионе «Сент-Мэрис», завершился со счетом 2:0.

ФК «Арсенал»

Первый мяч на 56-й минуте встречи в свои ворота забил центральный защитник «канониров» Бен Уайт. Через 29 минут Бруно Гимарайнс удвоил преимущество «сорок». Желтые карточки получили Бен Уайт, Эудард Нкетиа, Гранит Джака и Александр Ляказетт.

На матче работала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Даниэль Робатан.

Статистика матча («Ньюкасл»/ «Арсенал»)

Удары 16/11

Удары в створ 4/2

Владение 50%/50%

Угловые 12/8

Нарушения 11/8

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дубравка, Шер (Ласселс, 50’), Таргетт, Крафт, Бюрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон, Уилсон (Гэйл, 90’), Сен-Максимен (Фрэйзер, 77’), Алмирон (Мерфи, 76’).

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт, Габриэл (Пепе, 73’), Томиясу (Суареш, 39’), Тавареш (Ляказетт, 62’), Сака, Эдегор, эль-Ненни, Смит-Роу (Мартинелли, 53’), Джака, Нкетиа.