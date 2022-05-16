Варшава, 16 мая, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Польша намерена добиться от Европейского союза дополнительного финансирования, так как приняла большое количество украинских беженцев, заявил 16 мая заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач.

ArturM Флаги Украины и Польши

Об этом он заявил в Брюсселе.

По данным польских властей, в страну с 24 февраля прибыли свыше двух миллионов беженцев с Украины.

«Польша добивается, чтобы европейские партнеры, а прежде всего Брюссель и Европейская комиссия, выделили дополнительные средства на поддержку беженцев», — сказал Пшидач журналистам.

«У нас более двух миллионов украинских беженцев, большинство из которых — женщины с детьми, которым требуется поддержка. Но в поддержке нуждаются и предоставляющие им убежище поляки, часто открывающие беженцам свои дома и квартиры», — пояснил глава МИД Польши.