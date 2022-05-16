Париж, 17 мая, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Французская актриса Леа Сейду примет участие в съёмках фильма по роману Эммануэль Арсан. Об этом 16 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.

Кадр из интервью на телевидении Леа Сейду

Известно, что лента, режиссёром которой выступит Одри Диван («Событие») расскажет о сексуальных приключениях героини по имени Эммануэль. Ожидается, что Сейду сыграет в картине главную роль, а съёмочный процесс может начаться уже в конце 2022 года.

Напомним, что роман «Эммануэль» был впервые издан в 1967 году. В 1974 году свет увидела первая экранизация книги.