Мариуполь, ДНР, 16 мая, 2022, 23:03 — ИА Регнум. С заблокированной территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались около 300 украинских нацистов, сообщает вечером 16 мая агентство RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По предварительным данным, из 300 вышедших боевиков около 50 раненых. Раненые нацисты будут отправлены в центральную больницу города Новоазовск в ДНР, где им окажут медицинскую помощь.

Остальных укронацистов закрыли в автобусах и увезли в сторону Еленовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», вышли на переговоры об условиях сдачи в плен и согласования режима тишины.