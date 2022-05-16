Вашингтон, 16 мая, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Вашингтону не удалось убедить Польшу внедрить 15-процентный минимальный корпоративный налог. Комментируя переговоры, министр финансов США Джанет Йеллен указала, что двум странам необходимо провести дополнительную работу для решения проблемы, сообщает 16 мая Reuters.

Federalreserve Джанет Йеллен

Польша единственная из стран Европейского союза выступает против плана по внедрению минимального налога. В апреле Варшава наложила вето на соглашение между 137 странами, достигнутое в октябре прошлого года. При этом согласие Польши необходимо для реализации сделки.

«Мы твердо убеждены, что это в интересах Польши — быть частью данного соглашения, поэтому мы ведем хорошие, откровенные переговоры», — рассказала Йеллен журналистам после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, министром финансов Магдаленой Жечковской и главой центрального банка Адамом Глапинским.

Йеллен также выразила надежду, что Польша присоединится к плану ЕС «в недалеком будущем».

Напомним, в апреле министр финансов США Джанет Йеллен впервые обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог». Министр заявила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».

Напомним, ранее Джанет Йеллен заявила в интервью The New York Times, что в США для восстановления экономики после пандемии могут усилить налогообложение, в первую очередь в корпоративной сфере.