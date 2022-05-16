Таллин, 16 мая, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Большой десантный корабль (БДК) ВМС США USS Kearsarge с морскими пехотинцами на борту участвует в военных учениях Hedgehog 22 («Еж-2022»), проходящих в Эстонии, сообщает 16 мая пресс-служба Шестого флота ВМС США.

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На борту БДК находятся подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты.

«Учения американских и эстонских сил продлятся до 30 мая и будут проходить в районе Пярну, (острова) Сааремаа и Виру», — указано в сообщении пресс-службы.

В учениях принимают участие порядка 15 тыс. военнослужащих стран НАТО, несколько сот единиц техники, корабли, вертолёты и самолёты.

Учения продлятся до 3 июня.