Мадрид, 16 мая, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Агент 32-летнего нападающего «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла Джонатан Барнетт заявил, что футболист покинет мадридский клуб после завершения сезона.

Steindy Гарет Бэйл

«Он уходит из «Реала», а что касается Уэльса — посмотрим, все будет зависеть от того, выйдет ли команда на Чемпионат Мира 2022 года. Тогда решение и будет принято», — цитирует агента Бэйла издание Sports.ru.

В текущем сезоне Гарет Бэйл принял участие лишь в семи матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Леванте».

За «Реал» Бэйл выступает с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего валлийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.