Нью-Йорк, США, 16 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Smashing Pumkins появилась на «Очень позднем шоу» телеведущего Джеймса Кордена. Об этом 16 мая сообщил портал NME.

Josh Illichmann Группа Smashing Pumpkins на концерте

В рамках своего выступления Smashing Pumpkins исполнили свой хит 1993-го года Today из альбома Siamese Dreams, ставший их первым творческим успехом. Говоря с ведущим Джеймсом Корденом о выборе песни, фронтмен Билли Корган пошутил: «Я написал эту песню в очень депрессивный момент моей жизни, и я знал, что увижу вас [Кордена]. Мне стало грустно, и тогда я подумал: «Что ж, мы сыграем эту песню».

Перед выступлением они побеседовали с Корденом о своем предстоящем 12-м студийном альбоме, и Корган сказал: «Это своего рода возвращение к классике. Это продолжение нашего альбома Mellon Collie 1995 года и альбома Machina 2000 года».