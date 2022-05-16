Минск, 16 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. В минский книжный магазин «Кнігаўка», открытый издательством «Янушкевіч», пришли с обыском, пишет издание «Наша Ніва». Подробности происшедшего не сообщаются.

Cesco Белорусские националисты

Известно, что утром в магазин заходили журналисты государственных СМИ Григорий Азаренок и Людмила Гладкая. Они предложили хозяевам магазина разместить для продажи книгу колумниста «Советской Белоруссии» Андрея Муковозчика.

Издательство «Янушкевіч» открыло книжный магазин «Кнігаўка» 16 мая. В марте сотрудники издательства рассказали, что от организации потребовали в течение трëх дней освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.

«Янушкевіч» специализируется на издании художественных книг на белорусском языке и исторической литературы антироссийского характера.