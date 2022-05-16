Турин, Италия, 16 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет римский «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Манэль Локателли, Фабио Миретти, Пауло Дибала, Федерико Бернардески, Альваро Мората, Душан Влахович.

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габбарон, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Луис Альберто, Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Жоване Кабрал, Маттиа Дзакканьи.

Бригада арбитров: Джованни Арольди | Эмануэле Пренна | Дарио Цеццони | Ивано Пеццуто | Джанлука Арельяно.