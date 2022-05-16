Москва, 16 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических лиц установлен Банком России, сообщили 16 мая в пресс-службе регулятора. С $10 тыс. он увеличен до $50 тыс. Ограничения установлены до 30 сентября 2022 г.

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В ЦБ пояснили, что российские физлица, включая «нерезидентов из дружественных стран», в течение месяца могут перевести со своего счёта в российском банке на свой счёт или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. (а также эквивалент в другой иностранной валюте).

В банке напомнили, что до сих пор этот порог составлял $10 тыс. Кроме того, отмечает регулятор, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, люди вышеуказанных категорий по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте).

Также в Банке России отметили, что физлица из дружественных стран, работающие в РФ по трудовым или гражданско-правовым договорам, могут помимо вышеуказанных сумм переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Что касается физлиц из недружественных стран, работающих в РФ, им также разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета.

Причём до сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. со счёта и до $5 тыс. без открытия счёта.

Кроме того, до 30 сентября Банк России сохраняет запрет на переводы за рубеж физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции. И для юрлиц из этих стран.

ЦБ также сохраняет ограничения на переводы за границу денег физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

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