Москва, , 21:05 — REGNUM Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ из-за беспрепятственного действия в некоторых афганских провинциях террористических группировок. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на юбилейной встрече лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности сегодня, 16 мая.

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По словам главы республики, живущие далеко за пределами Афганистана спонсоры этих террористов и религиозных экстремистов имеют далеко идущие планы на Центральную Азию.

«Считаю, что афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. В этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности. Одновременно важно оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, среди которых есть и наши сородичи», — подчеркнул он.

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