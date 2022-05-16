Брюссель, 16 мая, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Европейский союз поможет Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу, заявил 16 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы должны помогать Украине производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас заполнены до предела. Их надо опустошить, чтобы освободить место для нового урожая. Мы работаем над вывозом этого зерна», — заявил Боррель.

По его словам, это надо делать всеми путями, включая морской.

Напомним, западные СМИ активно обсуждают вопрос риска дефицита продовольствия из-за роста цен и событий на территории Украины.