София, 16 мая, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В Болгарии на 79-м году жизни скончался известный болгарский иллюзионист Антраник Шаварш Арабаджян, выступавший под псевдонимом Астор. Об этом 16 мая сообщает софийская газета «24 часа».

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По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Ранее он перенес инфекционное заболевание.

Свои соболезнования родным и близким Арабаджяна выразил президент Болгарии Румен Радев. Астор будет похоронен 18 мая на Центральном кладбище Софии.

Астор является единственным иллюзионистом в Европе, удостоенным премии «Золотой Оскара Международного братства магов». За свою карьеру он дал более 16 тысяч спектаклей по всему миру.