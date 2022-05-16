Анкара, , 20:58 — REGNUM Пытаться убедить турецкое руководство одобрить включение в НАТО Швеции и Финляндии нет смысла, сообщил 16 мая журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По итогам встречи с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном Эрдоган сказал, что Швеция и Финляндия не соглашаются «выдать террористов» Анкаре. Он заявил, что в парламентах этих стран «есть сторонники терроризма».

Реджеп Тайип Эрдоган «Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя! Во-первых, мы бы не сказали «да» тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса».

Ранее аналитик ИА REGNUM Станислав Тарасов привёл мнение, согласно которому Эрдоган, выступая против включения Швеции и Финляндии в альянс, всего лишь «торгуется как с НАТО, так и с США».

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