Анкара, 16 мая 2022, 20:58 — REGNUM Пытаться убедить турецкое руководство одобрить включение в НАТО Швеции и Финляндии нет смысла, сообщил 16 мая журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По итогам встречи с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном Эрдоган сказал, что Швеция и Финляндия не соглашаются «выдать террористов» Анкаре. Он заявил, что в парламентах этих стран «есть сторонники терроризма».
Ранее аналитик ИА REGNUM Станислав Тарасов привёл мнение, согласно которому Эрдоган, выступая против включения Швеции и Финляндии в альянс, всего лишь «торгуется как с НАТО, так и с США».
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