Свердловская область, 16 мая, 2022, 20:46 — ИА Регнум. В посёлке Новоасбест Свердловской области мужчина 1944 года рождения погиб при пожаре. Об этом пишут СМИ.

Dave Hogg Пожар

Трагедия произошла вечером 15 мая в одной из квартир двухэтажного дома. Гражданин пытался спасти ценные вещи, не успел выбраться наружу и погиб.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Что касается причины смерти, то ею стало отравление продуктами горения.