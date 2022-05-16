Москва, 16 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в апреле вырос на 34%, а за январь–апрель 2022 года — на 4,3%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

При этом, согласно оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 34,6%, к евро — на 36,4%.

Номинальный курс рубля в апреле вырос по отношению к доллару на 33,3%, а к евро — на 35,4%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.