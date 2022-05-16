Ботевград, 16 мая 2022, 19:56 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в городе Ботевграде (Софийская область) была пресечена деятельность крупнейшей в регионе подпольной фабрики по производству сигарет. Об этом 16 мая сообщает БНР.

Конфискованные контрабандные сигареты
Конфискованные контрабандные сигареты
Dpsu.gov.ua

По предварительной информации, цеха предприятия находились на территории заброшенных складов, считающейся частной собственностью. Сообщается о задержании нескольких десятков человек. Ведутся поиски организаторов бизнеса.

Предполагается, что продукция нелегальной структуры распространялась как на внутреннем рынке, так и за пределами Болгарии. Общий ущерб, нанесенный болгарской экономике деятельностью злоумышленников, достигает $100 тыс.

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