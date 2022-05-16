Болгария, 16 мая, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии в городе Ботевграде (Софийская область) была пресечена деятельность крупнейшей в регионе подпольной фабрики по производству сигарет. Об этом 16 мая сообщает БНР.

Dpsu.gov.ua Конфискованные контрабандные сигареты

По предварительной информации, цеха предприятия находились на территории заброшенных складов, считающейся частной собственностью. Сообщается о задержании нескольких десятков человек. Ведутся поиски организаторов бизнеса.

Предполагается, что продукция нелегальной структуры распространялась как на внутреннем рынке, так и за пределами Болгарии. Общий ущерб, нанесенный болгарской экономике деятельностью злоумышленников, достигает $100 тыс.