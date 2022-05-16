Бухарест, 16 мая, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Румыния поддерживает идею скорейшего вступления Швеции в структуры НАТО и сделает все возможное, чтобы подобная интеграция прошла для Стокгольма «максимально безболезненно». Об этом заявил румынский президент Клаус Йоханнис, передает 16 мая бухарестский информационный портал News. ro.

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По словам Йоханниса, официальный Бухарест будет лоббировать шведские интересы в Парламентской ассамблее НАТО, а также рассмотрит возможность проведения регулярных румынско-шведских учений в рамках специальных программ Альянса.

Клаус Йоханнис «Наша структура станет крепче, чем когда-либо, после вступления в нее Швеции».

Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила 16 мая, что ее страна подаст заявку на членство в НАТО, изменив свою политику военного нейтралитета, принятую десятилетиями. Дата возможной подачи соответствующей заявки не уточняется.