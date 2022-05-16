Тайбэй, , 19:01 — REGNUM Опыт боевых действий на Украине решили опробовать в ходе учений военные Тайваня, сообщает 16 мая тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).

Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань 玄史生

Глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн сообщил, что тайваньские военные в ходе штабных учений будут действовать с учётом опыта боевых действий на Украине. Им также поставлена задача имитировать обострение отношений с ВС Китая.

Цю Гочжэн уточнил, что в учениях будут задействованы лишь офицеры, которым предстоит работать на наступательной и над оборонительной операциями. Первый, пятидневный этап манёвров, завершится 20 мая.

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