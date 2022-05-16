Москва, 16 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Работа армии России в рамках спецоперации напоминает действия удава, где в роли жертвы выступают вооруженные формирования Украины. Об этом 16 мая заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По его словам, армия России медленно, но неуклонно перемалывает оборону украинской стороны, истощая её ресурсы в том числе уничтожая технику и живую силу противника.

«Действия наших войск напоминают мне действия удава. С каждым вдохом противника кольца удава сжимаются всё сильнее. Мы вправе рассчитывать на крупные успехи наших войск. Наши войск продвигаются. Мы все ждём положительных результатов», — сказал Ходарёнок.