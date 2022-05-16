Лондон, 16 мая, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Британский актёр Дэвид Теннант появится в специальном эпизоде сериала «Доктор Кто». Об этом пишет портал «Слово и Дело» 16 мая.

Скриншот с YouTube Дэвид Теннант

Известно, что вместе с Теннантом в предстоящем проекте поучаствует Кэтрин Тейт, которая также снималась в оригинальном сериале. Отмечается, что к роли шоураннера сериала вернётся Расселл Т. Дэвис, а Четырнадцатого Доктора сыграет Шути Гатва.

Напомним, что премьера специального эпизода «Доктора Кто» намечена на 2023 год. Выход проекта будет приурочен к 60-летию сериала.