Париж, , 18:31 — REGNUM Глава правительства Франции Жан Кастекс передал французскому президенту Эммануэлю Макрону своё прошение об уходе в отставку, сообщает 16 мая телеканал BFMTV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Жан Кастекс покинул Елисейский дворец после передачи прошения об отставке Эммануэлю Макрону», — указано в сообщении телеканала.

Ранее французские СМИ сообщили о намерении Кастекса подать прошение об отставке. Было отмечено, что свой пост он занимал до момента формирования нового правительства

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