* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, 16 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Родители и учителя считают, что блокировка соцсетей Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также ограничение работы Twitter и TikTok слабо повлияли на успеваемость школьников. Об этом 16 мая пишет «Хабр», ссылаясь на данные опроса сервиса SuperJob.

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Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 500 учителей и 1 тыс. родителей, лишь трое из десяти родителей и педагогов сообщают, что дети стали учиться лучше. Более половины опрошенных родителей не заметили изменений после запрета и ограничения соцсетей, а 6% утверждают, что это сказалось на учёбе детей негативно.

ИА REGNUM напоминает, что соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России были заблокированы 4 и 16 марта 2022 года соответственно. Спустя несколько дней, Тверской суд Москвы признал компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской и запрещённой в РФ.