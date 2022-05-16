Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Экс-президенту США Дональду Трампу придется ждать шесть часов, прежде чем репостить сообщения из своей социальной сети Truth Social на других платформах, сообщает 16 мая Reuters со ссылкой на документы компании.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

После задержек с запуском своей соцсети, Трамп недавно наконец-то активизировал приложение и начал публиковать первые сообщения.

«Президент Трамп, как правило, может сделать любое сообщение на сайте Truth Social, но он не может дублировать сообщения в других социальных сетях в течение шести часов», — говорится в заявлении компании Digital World Acquisition.

Напомним, что соцсеть Truth Social была запущена после того, как Трампа заблокировали в Twitter, Facebook (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и YouTube за якобы подстрекательство к насилию во время беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Миллиардер Илон Маск, предложивший выкупить Twitter за $44 млрд, недавно заявил, что готов разблокировать Трампа, которого он при этом назвал «морально несостоявшимся и откровенно глупым».

В свою очередь Трамп, который будучи президентом писал в среднем по 18 твитов в день, заявил, что не собирается возвращаться в данную соцсеть.