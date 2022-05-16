Лозанна, Швейцария, 16 мая, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Россию и Белоруссию к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для трансляции Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах. Об этом стало известно из распространённого 16 мая заявления МОК.

Олимпийский флаг с символом Олимпийских игр

Свое решение комитет объяснил тем, что Россия и Белоруссия якобы нарушили «олимпийское перемирие».

Напомним, что Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а Летняя Олимпиада 2028 года — в Лос-Анджелесе.