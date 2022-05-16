Лондон, , 17:33 — REGNUM Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании контракта с 24-летним центральным защитником лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии по футболу Габриэлем. Об этом 16 мая сообщил журналист Экрем Конур.

Логотип Ювентуса

По информации источника, руководство лондонского клуба планирует выручить с продажи Габриэла 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Габриэл принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получил шесть желтых и одну красную карточки.

Габриэл выступает за «Арсенал» с 1 сентября 2020 года после перехода из французского «Лилля» за 26 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.