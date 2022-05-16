Москва, , 17:22 — REGNUM Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал заместитель главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин. Об этом 16 мая сообщает АГН «Москва».

Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин. До этого Дмитрий Пронин занимал руководящие посты 10 лет в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города ставят перед собой задачу сохранить большую часть сотрудников, которые работают на заводе «Рено» (Renault) и на смежных предприятиях. Ранее активы автоконцерна перешли в государственную собственность. В частности, Московский автомобильный завод был передан правительству Москвы.

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