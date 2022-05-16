Прага, , 16:55 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила на своём youtube-канале, что президент Чехии Милош Земан в ходе их встречи заявил, что в Праге появится «представительство демократических сил Белоруссии». Чешский лидер предложил назвать его «Дом Белоруссии». Представительство может открыться этой осенью.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

По словам Тихановской, ей удалось «скорректировать стратегию Чехии в отношении белорусов». Чешские власти заверили её, что белорусские граждане будут получать поддержку официальной Праги в вопросах миграции и образования.

Тихановская также отметила, что после её визита в Прагу в Палате депутатов Парламента Чешской Республики была создана парламентская группа «друзей свободной Белоруссии», которая будет работать с белорусской диаспорой.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 г. правительство Белоруссии включило Чехию в список недружественных стран, наряду с другими государствами Евросоюза, США, Великобританией, Австралией, Канадой, Лихтенштейном, Норвегией, Новой Зеландией, Албанией, Исландией, Северной Македонией, Черногорией, Швейцарией.