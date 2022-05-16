Москва, 16 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Европейский союз проигрывает Америке в темпах восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала выводы экспертов Bloomberg о том, что сильный доллар вредит росту мировой экономики.

Доллары

«Сильный доллар в рамках ужесточения денежно-кредитной политики ФРС повышает инвестиционную привлекательность американского рынка, усугубляя таким образом постковидные и геополитические проблемы развития мировой экономики, — сказала Воронкова. — Так, ЕС при своей экономической неоднородности на фоне высоких цен на энергоносители, исторически рекордной инфляции сегодня определенно проигрывает США в восстановлении экономики. Апрельский показатель сводного индекса деловой активности упал даже в крупнейшей экономике Европы — Германии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский рассказал, что такие страны, как Бразилия и Индия, могут серьезно пострадать из-за высокого курса доллара.