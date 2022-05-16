Рига, 16 мая, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич направил посольству России ноту о приостановке действия статьи 13-й соглашения между Латвией и Россией, касающегося содержания военных мемориальных сооружений. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

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Данная статья предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уборку, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения советских воинов на территории страны, а также не препятствует совершению захоронений и проведения похоронных обрядов умерших военных пенсионеров и членов их семей.

Таким же образом Россия должна обеспечить уборку мест захоронений латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.

Ранее национальный парламент Латвии Сейм принял поданные комиссией по иностранным делам поправки к закону, устраняющие юридические препятствия для сноса памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

Соглашения между Латвией и Россией было подписано в 1990-х годах, обязательность выполнения его статей была связана с выводом российских войск с территории Латвии.