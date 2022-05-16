Москва, 16 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Решение индийских властей запретить экспорт пшеницы создает дополнительное напряжение на этом рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Government.ru Пшеница

«До ухудшения прогнозов урожая, связанных с засухой, предполагалось, что Индия сможет частично восполнить выпадающие объемы украинского экспорта на мировом рынке. Теперь эти планы под вопросом — все будет зависеть от «ручного» управления вывозом зерна по запросам стран, попавших в кризисную ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности», — сказал Терновский.

В связи с этим он подчеркнул, что ограничение вывоза, как правило, может вводиться государствами, для которых экспорт не является важным направлением использования произведенного зерна, так как оно может быть потреблено внутри страны.

«Для Индии отношение экспорта к производству пшеницы в текущем сезоне составляет порядка 7%. У крупнейших экспортеров эта величина значительно выше: 44% для России, 22% — для ЕС, 76% — для Австралии и 49% – для США», — уточнил Терновский.

Напомним, как сообщалось ранее власти Индии издали указ о запрете экспорта пшеницы, обосновав это стремлением обеспечить продовольственную безопасность.