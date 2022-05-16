Москва, 16 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. После введения запрета в Белоруссии на транзит европейских машин логистические центры на границах с трудом справляются с потоком грузов, а это приводит к простою как европейских грузовиков, так и транспортных средств из Белоруссии и России, ожидающих погрузку. Об этом ИА REGNUM 16 мая заявил руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

По его словам, постепенно логистические центры приспосабливаются к данным реалиям — ускоряют процессы, настраивают инфраструктуру — и ситуация улучшается. «Сложности при перегрузке мотивируют перевозчиков и бизнес отказываться от такого варианта и переходить на схему обмена прицепами. В поисках решений крупные игроки рынка приобретают европейские тягачи или меняют российскую и белорусскую регистрацию авто на казахстанскую. Однако это не столь быстрый и довольно дорогостоящий процесс. Вариант обмена прицепами с грузами между европейскими перевозчиками и компаниями из РФ/РБ, предложенный белорусской стороной, крайне сложно организовать. Европейские транспортные компании не охотно готовы отдавать свои прицепы с грузами отечественным подрядчикам», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что Российская Федерация в свою очередь не ввела ответные санкции и предоставляет возможность пересекать границу РФ европейским перевозчикам. Часть из них переориентировали транзит грузов из Белоруссии на Прибалтику с пересечением границы РФ. «При этом для многих транспортных компаний данный транзит не типичен. После увеличения потока грузов, следующих через страны Балтии, на границе РФ скопились большие очереди — до 10 дней. Мы видим, что уже сейчас инфраструктура не справляется, даже без ответных мер, которые бы ограничили передвижение европейских авто по территории РФ и введения обязательной перегрузки/перецепки на границе», — пояснил Дятлов.

Он уверен, что отсутствие ответных мер со стороны РФ очень сильно сказывается на российских перевозчиках, которые специализировались на отправках из/в Европы. По его мнению, введение ответных санкций могло помочь подрядчикам из РФ хоть частично, но задействовать свой автопарк на международной доставке от границы.

«Европейские перевозчики пользуются ситуаций — в связи с нехваткой автотранспорта они сильно завышают тарифы. По оценкам FM Logistic, превышения бывают и в 3 раза. Из этого следует, что в текущей ситуации во всех сценариях (транзите через РБ и транзите через РФ) выигрывают только европейские перевозчики. А тариф на доставку от границы внутри России идет вниз из-за повышенного предложения. Введение же запрета на въезд европейских машин в РФ только усугубит ситуацию. Российским перевозчикам нужно приспосабливаться к ситуации, искать новые рынки, смотреть в сторону Азии. Одновременно необходима финансовая поддержка бизнеса со стороны государства, оперативное строительство приграничной инфраструктуры с Китаем, Грузией. В случае закрытия границ между Европой и Россией, нужно подготовить инфраструктуру к перегрузке/перецепке, а также упростить процедуру оформления на границах, как, например, это уже реализовано с Белоруссией», — добавил эксперт.