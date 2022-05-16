Стокгольм, 16 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Несколько минут назад премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что правительство страны официально приняло решение подать заявку на членство в НАТО, передает телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

Таким образом, 16 мая 2022 года Швеция отказалась от более чем 200-летней политики неприсоединения к военным союзам.

Правительство Швеции отмечает, что процесс вступления в НАТО будет начат немедленно. Он будет синхронизировал с аналогичным процессом, который происходит в Финляндии.

Напомним, что в риксдаге Швеции только две партии выступают против членства страны в военном альянсе — «Левые» и «Зеленые».

Ожидается, что обе страны могут подать соответствующие заявки уже на этой неделе. Андерссон заявила, что посол Швеции подаст заявку «в ближайшее время».