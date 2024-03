Вашингтон, 16 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Редакция журнала PC Gamer составила список игр на ПК в жанре киберпанка, которые «лучше, чем Cyberpunk 2077». Статья была опубликована 16 мая на сайте издания.

Цитата из к/ф «Бегущий по лезвию», реж. Ридли Скотт. США, Гонконг. 1982 Киберпанк

Отметим, что в список вошли как классические игры, так и те, релиз которых состоялся не так давно. PC Gamer рекомендует геймерам, желающим ознакомиться с киберпанк-проектами, обратить своё внимание на Deus Ex, Blade Runner, Neuromancer, Syndicate Wars, System Shock 2, Shadowrun: Dragonfall и Invisible, Inc. Автор статьи также предложил оценить игры Deus Ex: Human Revolution, Neon Struct, Neo Cab, The Red Strings Club, Ruiner, Akane, Umurangi Generation, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Unsighted и Citizen Sleeper.

Отметим, самой старой игрой в списке PC Gamer является Neuromancer студии Interplay Productions, релиз которой состоялся в 1989 году. Её сюжет близок к сюжету культового романа «Нейромант» Уильяма Гибсона, геймер может встретить в этой игре главных героев: хакера Кейса и наёмницу-телохранителя Молли. Сыграть в игру можно на сайте Internet Archive.