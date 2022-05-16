Москва, 16 мая, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Странам ОДКБ следует воспользоваться опытом Китая в информационной борьбе против Запада. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 мая на юбилейном саммите организации.

President.gov.by Александр Лукашенко

Он призвал повысить эффективность противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, в том числе распространению фейков и дезинформации. Белорусский лидер подчеркнул, что информационная война — это основная часть развёрнутой Западом гибридной войны.

«Надо подумать серьёзно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете», — предложил Лукашенко.

По его словам, странам ОДКБ нужно активнее сотрудничать в сфере информационной безопасности, а также активнее действовать в социальных сетях.

Читайте также: Лукашенко: Россия не должна бороться с НАТО в одиночку