Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Деятельность Джо Байдена на посту президента США одобряет минимальное число американцев — 39%. Таковы итоги опроса NBC News.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Новый опрос показал, что рейтинг одобрения работы президента в очередной раз сократился до минимума. При этом 56% респондентов не одобряют работу президента.

Жители США, как и прежде, полагают, что именно Байден несёт ответственность за инфляцию, безопасность границ и ситуацию в экономике. Только 37% опрошенных положительно относятся к главе государства. По этому показателю он близок к своему предшественнику Дональду Трампу.

Действия Байдена по борьбе с COVID-19 одобряют 59% опрошенных. При этом его отношение к экономике одобряют только 33%, а к инфляции и стоимости жизни — 23%.

В период, когда против России действуют экономические санкции, цены на газ в США поднялись до рекордно высокого уровня — более $4,47 за галлон. В магазинах резко выросли цены на продукты питания, не хватает детских смесей.