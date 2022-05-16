Москва, 16 мая 2022, 15:35 — REGNUM У России не было проблем с Финляндией и Швецией, но они могут возникнуть из-за фактора сил НАТО. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.
«У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас в расширении за счёт этих стран для России не создаётся. Но! Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин.
«То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать. Кроме этой бесконечной расширенческой позиции НАТО ещё и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки евроатлантики. Старается активнее и активнее включаться в международные вопросы», — продолжил он.
По его словам, поведение НАТО требует дополнительного внимания со стороны ОДКБ.
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