Москва, , 15:35 — REGNUM У России не было проблем с Финляндией и Швецией, но они могут возникнуть из-за фактора сил НАТО. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Сайт партии «Единая Россия»

«У России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас в расширении за счёт этих стран для России не создаётся. Но! Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет — мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заявил Путин.

«То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать. Кроме этой бесконечной расширенческой позиции НАТО ещё и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки евроатлантики. Старается активнее и активнее включаться в международные вопросы», — продолжил он.

По его словам, поведение НАТО требует дополнительного внимания со стороны ОДКБ.

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