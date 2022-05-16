Ростов-на-Дону, 16 мая, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 19 мая, в день 100-летия образования Всесоюзной пионерской организации, вскроют капсулу с посланием советских школьников потомкам. Об этом сообщает городская администрация.

Кооперативный наказ пионерам / П. Хромова.- Москва : Центросоюз, 1929.- 12 с

Капсулу времени «Пионерам 2022» вскроют у стен Ростовского академического театра драмы имени Горького, где хранятся сразу несколько подобных капсул.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области широко отметят столетний юбилей со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Памятной дате приурочены викторины, книжные и музейные выставки, тематические вечера.