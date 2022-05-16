Москва, 16 мая, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Западные страны фактически поощряют деятельность неонацистов на Украине. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а, значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнёры из так называемого коллективного Запада», — заявил Путин.

«Всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректным странах, в западном обществе. Да, мы слышим — я в разговорах это фиксирую, — нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда. Экстремисты есть везде, так или иначе они вылезают из подполья и проявляют себя. Но нигде — я хочу это подчеркнуть, нигде! — на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде! И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», — продолжил он.