Москва, 16 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Заявления о том, что в случае вступления Финляндии в НАТО альянс приблизится к границам России, являются не вполне состоятельными, так как у границ РФ есть прибалтийские страны, которые давно входят в этот блок. Об этом 16 мая заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в программе «Большая игра» в эфире «Первого канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как отметил Третьяков, в последнее время много сообщений и в том числе — в телеграм-каналах и непрофессиональных СМИ, о том, что после того, как Финляндия станет членом НАТО, блок приблизится к Санкт-Петербургу.

«Я хотел бы остановиться на этом моменте и сказать, что есть Прибалтика, которая и так максимально приближена (к границам России), и ближе ничего не станет», — пояснил он.

Отметим, ранее заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков заявил, что феномен Мариуполя, где на «Азовстали» блокированы украинские боевики, а рядом идет мирная жизнь, имеет значение для всей спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.