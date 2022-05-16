Париж, , 15:18 — REGNUM Перед перестановками в правительстве Франции президент страны Эммануэль Макрон встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, передает BFM TV.

Елисейский дворец TouN

За несколько часов до вероятного ухода в отставку премьер-министра Франции Жана Касекса президент принимает во время рабочего обеда председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Елисейском дворце.

Подробности встречи пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари, еще не вышедший из состава правительства, уже объявил об уходе в частный сектор.

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