Лукашенко: Россия не должна бороться с НАТО в одиночку
Москва, 16 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия не должна бороться с попыткой расширения Североатлантического альянса в одиночку. Такое мнение 16 мая в ходе саммита ОДКБ в Москве высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
«Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, — подчеркнул белорусский лидер. — Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет внимательно следить за последствиями расширения Североатлантического альянса, в частности вступления Финляндии и Швеции в НАТО, для безопасности России.
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