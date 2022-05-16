Москва, 16 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия не должна бороться с попыткой расширения Североатлантического альянса в одиночку. Такое мнение 16 мая в ходе саммита ОДКБ в Москве высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Без скорейшего сплочения ОДКБ нас завтра может не быть, — подчеркнул белорусский лидер. — Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет внимательно следить за последствиями расширения Североатлантического альянса, в частности вступления Финляндии и Швеции в НАТО, для безопасности России.

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